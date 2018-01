Campania: Zinzi (Fi), la Film commission confonde matrimonio alla Reggia con cinepanettone (2)

- Nel testo il consigliere fa riferimento alla richiesta ufficiale pervenuta al Comune di Caserta, sottoscritta dal direttore della Film Commission, Maurizio Gemma, attraverso la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'accesso e alla sosta in viale Douhet e all'accesso in piazza Carlo III con spostamento di fioriere, per le operazioni di carico e scarico degli ospiti partecipanti ad un evento di moda organizzato dalla società Urban Production presso la Reggia di Caserta il 5 gennaio. In quella data, però, al Palazzo Reale ad opera della stessa società si è svolto un matrimonio e non un evento di moda e l'autorizzazione di cui sopra è servita a far parcheggiare le auto degli invitati proprio davanti all'ingresso del sito culturale. (segue) (Ren)