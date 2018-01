Napoli: M5s, stop al parcheggio interrato in piazza Leonardo

- "Ci sono voluti 10 anni, ma alla fine siamo riusciti a fermare tutti quegli amministratori, speculatori e affaristi che, dopo aver messo le mani sulla città, hanno provato ad appropriarsi anche del sottosuolo. La nostra battaglia contro la follia di costruire parcheggi interrati al Vomero, portata avanti attraverso esposti al Tar, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, ha finalmente costretto l’amministrazione De Magistris a fare marcia indietro su piazza Leonardo. Un progetto che ha incontrato le resistenze dei residenti, che è stato contrastato con tanto di perizie geologiche sull’assoluta pericolosità di un’infrastruttura come questa e le valutazioni di un mercato che aveva bocciato quello che veniva presentato come un vero e proprio affare". E’ quanto hanno annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Fico, la consigliera regionale della Campania M5S Maria Muscarà e la consigliera al comune di Napoli Francesca Menna. “Una vittoria – hanno sottolineato gli esponenti M5S - ottenuta soprattutto grazie ai tanti attivisti e cittadini che non hanno mai mollato e ci hanno dato un grosso sostegno per portare a compimento questa battaglia. Finalmente si porrà fine agli innumerevoli disagi vissuti in questi anni dai residenti e dai titolari delle attività commerciali dell’intera area”. (Ren)