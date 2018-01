Napoli: Tar dispone revisione voti per amministrative comunali a Sant’Antimo

- Oggi il Tar ha stabilito che a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, siano ricontate le schede elettorali delle ultime elezioni amministrative per controllare eventuali omissioni di voti a sostegno del candidato sindaco del centro destra Corrado Chiariello . E’ stato lo stesso Chiariello a dare la notizia:” Anche questa volta avevamo visto giusto e, come avevamo auspicato, il nostro ricorso è stato ritenuto fondato”, ha detto Chiariello che ha anche parlato dell’attuale amministrazione Russo, ” una giunta che si regge su appena un centinaio di voti di differenza da verificare, dovrebbe sentire il dovere di riconsegnare la città ai cittadini”, ha detto.(Ren)