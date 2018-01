Protezione civile: previsto forte peggioramento del tempo al centrosud (2)

- I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta rossa per rischio idraulico diffuso sul Veneto a causa del superamento della terza soglia del livello idrometrico raggiunto dal torrente Astico, nel bacino dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, sul quale è in corso un continuo e attento monitoraggio. (segue) (Ren)