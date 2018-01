Politica: De Siano (Fi), Renzi terrorizzato da riscossa Cavaliere

- "Matteo Renzi conosce benissimo i risultati lusinghieri conseguiti in piena crisi economica dal Presidente Berlusconi e quelli davvero deludenti dei suoi governi abusivi che oggi ci consegnano un Paese più indebitato, più precario e più povero. Quindi, le sue sconclusionate dichiarazioni su presunti pericoli per l'economia italiana in caso di vittoria del centrodestra hanno una sola spiegazione: è terrorizzato dalla straordinaria riscossa del nostro leader e dai costanti e continui riconoscimenti che incassa oramai tutti i giorni a livello internazionale". Lo ha affermato il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia.(Ren)