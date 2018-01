Campania: M5S, da fondi regionali per prevenzione incendi esclusi molti comuni devastati

- "Nel suddividere per 'zone' i comuni che potranno accedere ai contributi previsti dal piano di prevenzione incendi, la Regione Campania ha commesso un errore grossolano. Non ha tenuto affatto conto dei territori devastati dai roghi nell'estate del 2017. Un paradosso messo nero su bianco nel contenuto dal decreto dirigenziale 329, con il quale viene pubblicato il bando che finanzia con 45 milioni di euro le misure da mettere in campo nell'ambito del Piano Regionale per la prevenzione incendi 2014-2016. Nella sostanza, nel classificare i territori secondo le tre tipologie di rischio, alto, medio e basso, non si tiene affatto conto degli effetti delle devastazioni provocate dagli incendi nell'estate 2017, tra le peggiori stagioni in assoluto in tema di emergenza roghi". Così i consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 stelle Maria Muscarà e Michele Cammarano, firmatari di un'interrogazione sulla questione. (segue) (Ren)