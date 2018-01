Campania: Beneduce (Fi), a rischio la Biblioteca storica dell'Itis da Vinci di Napoli

- "La messa in sicurezza delle scuole della Campania è possibile solo se si programmano interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria; rispondere prontamente alle segnalazioni di pericolo è atto dovuto per garantire sicurezza". Così Flora Beneduce, consigliere regionale in Campania di Forza Italia. "Le infiltrazioni che interessano da circa tre anni la palestra dell'Itis Leonardo da Vinci di Napoli sono state segnalate a più riprese ma nessun intervento è stato effettuato né programmato", ha sottolineato Beneduce. "Una scuola storica l'Itis Leonardo da Vinci - ha aggiunto – al cui interno è presente una Biblioteca in cui sono custoditi circa 10.000 volumi ubicata proprio in una zona interessata dalle infiltrazioni". "Al solito il governo regionale parla per grandi temi – ha proseguito – senza considerare che la messa in sicurezza delle scuole non può essere assicurata senza un piano di interventi di manutenzione capillare. Alle segnalazioni di pericolo non si può rispondere con il silenzio; è atto grave da qualsiasi parte istituzionale provenga". "Le condizioni in cui versa la palestra dell'Itis da Vinci sono comuni a tanti altri edifici scolastici – ha concluso Beneduce - interventi provvisori e foto di rito non risolvono i problemi anzi aggravano le condizioni strutturali ed espongono gli studenti a vivere il tempo-scuola in condizioni insalubri". (Ren)