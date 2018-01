Abc Napoli: commissario D'Angelo, entro marzo conferenza di produzione per progetto sviluppo azienda

- Sulla delibera 41 approvata nel piano di razionalizzazione che l'amministrazione comunale di Napoli deve presentare ai sensi della legge Madia, Net Service ha provveduto ad approvare i bilanci del 2015 e del 2016 conseguendo in entrambi i casi un risultato utile. Lo ha annunciato Sergio D'Angelo, commissario straordinario di Abc Napoli, nel corso della riunione odierna della Commissione Bilancio del Comune di Napoli. "Nei prossimi 20 giorni - ha aggiunto - Abc provvederà ad approvare i bilanci 2015 e 2016, anticipando sin d'ora che anche in questo caso Abc conseguirà un risultato molto positivo". "Prosegue il percorso di puntuale ridefinizione del piano strategico di ABC che ha annunciato quest'oggi in commissione bilancio una conferenza di produzione, che si terrà entro il mese di marzo. L'azienda, insieme ai suoi dirigenti, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori, e con la stessa proprietà, quindi l'amministrazione comunale, metterà a punto il proprio progetto di sviluppo", ha concluso. (Ren)