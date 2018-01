Napoli: Fondazione Valenzi, concorso fotografico per giovani capaci di rappresentare la città (2)

- Il concorso è aperto a giovani fotografi under 35 che potranno partecipare presentando sino ad un massimo di cinque scatti che rappresentino la cittàI vincitori del concorso verranno resi noti in data 30 marzo 2018 tramite pubblicazione sul sito www.fondazionevalenzi.it. La mostra "La Napoli di Maurizio" ripropone quella allestita nel 2009 per il centenario dalla nascita di Maurizio Valenzi, per ricordare e sottolineare le sue qualità di politico, intellettuale e artista, e per tenerne viva la memoria storica, in modo da ripercorrere attraverso le immagini fotografiche la Napoli degli anni settanta e ottanta, la Napoli dell'amministrazione Valenzi. Attraverso gli scatti di dieci fotografi di chiara fama internazionale si ripercorre la realtà napoletana di quegli anni. I dieci fotografi in mostra sono Cecilia Battimelli, Antonio Biasucci, Francesco Paolo Cito, Fabio Donato, Luciano Ferrara, Gianni Fiorito, Guido Giannini, Mimmo Jodice, Lucia Patalano e Sergio Riccio. (Ren)