Napoli: Verdi, domenica corsa attorno al Lago d'Averno (2)

- "L'abusivismo edilizio e lo sfruttamento delle bellezze naturali a fini privati e contro legge sono da sempre alcune delle battaglie che caratterizzano i Verdi – ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli. Nonostante i tempi della giustizia siano ancora purtroppo troppo lunghi per questo tipo di reati, riteniamo che giustizia è stata fatta e speriamo che si continui sempre con più forza in questa direzione". Domenica 14 gennaio a partire dalle ore 9.00 i Verdi di Pozzuoli, in collaborazione con il coordinamento regionale delle Donne Verdi e con altre associazioni territoriali, ha organizzato il primo Averno Runner's day: la corsa, ed a seguire la passeggiata, intorno al lungolago. In chiusura ci sarà la premiazione dei primi classificati della gara podistica. (Ren)