Campania: Cirillo (M5s), crollo di visite alle Ville di Stabia. Si lavori a un piano per la valorizzazione

- "E' necessaria una pianificazione più certosina per il rilancio dell'immenso patrimonio storico-culturale della Regione Campania. Un piano che tenga conto di siti che per anni hanno rappresentato un attrattore fondamentale per il turismo in questa regione, ma che oggi rischiano di finire nel dimenticatoio. E' il caso delle Ville di Stabia, che registrano dati in controtendenza rispetto ad altri siti museali e archeologici del territorio regionale, con un calo complessivo, nel 2017, di novemila presenze rispetto ai dati registrati nella precedente annata. Non possono esserci due pesi e due misure nell'attività di promozione territoriale. Ben venga un piano fieristico che promuova la stagione delle Luci d'Artista, ma la stessa promozione valga anche per siti di rilevante interesse storico come gli Scavi stabiesi". E quanto ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle e componente della Commissione Cultura, Luigi Cirillo. (segue) (Ren)