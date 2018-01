Napoli: domani all'Accademia di Belle Arti la presentazione della terza edizione del Premio Pezzuti

- Domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 11.30 presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Napoli sarà presentato il bando della Terza Edizione del Premio "Raffaele Pezzuti" per l'arte che quest'anno ha come tema "Nuovi Luoghi". Il premio, istituito dal comune di Napoli in collaborazione con Anm, nasce per consentire a giovani artisti emergenti di sperimentarsi e concorrere per vedere una propria opera esposta presso la Stazione della Metro "Vanvitelli", accanto a quelle dei più grandi esponenti dell'Arte contemporanea. Alla presentazione parteciperà l'assessore ai Giovani, Alessandra Clemente, l'amministratore unico di Anm, Ciro Maglione, il Direttore dell'Accademia di Belle Arti, Giuseppe Gaeta, la professoressa Erminia Mitrano, che per l'Accademia segue i lavori della commissione di valutazione del Premio, l'ideatore del Premio, Marco Izzolino, il papà di Raffaele Pezzuti, a cui il premio è intitolato, Alfredo Pezzuti e il Presidente della Fondazione "Achille Scudieri" e Presidente di "Eccellenze Campane", Paolo Scudieri, che quest'anno, grazie a una sinergia di intenti e di attività rivolte ai giovani nell'ambito delle arti e dell'artigianato, sponsorizza e promuove l'iniziativa. Il bando, la cui scadenza è fissata per il prossimo 28 febbraio, è pubblicato sul sito del Comune di Napoli al seguente link: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/33853(Ren)