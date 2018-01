Infrastrutture: al via la piattaforma “I.Ter Campania”

- E' stata pubblicato, nell'apposita sezione "bandi e gare" del portale della Regione Campania, una manifestazione di interesse rivolta agli Enti territoriali per la costituzione di una banca dati di progetti esecutivi e cantierabili da realizzarsi sul territorio regionale. I progetti che saranno inseriti nella piattaforma “I.Ter Campania” saranno necessari per la mappatura e il monitoraggio del fabbisogno progettuale campano per la realizzazione di opere infrastrutturali. I progetti da presentare dovranno essere afferenti ai seguenti ambiti tematici: messa in sicurezza sismica di edifici pubblici; restauro e riqualificazione di beni pubblici di interesse archeologico, storico e artistico; risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell'edilizia abitativa pubblica; completamento e ri-funzionalizzazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione; risparmio idrico e dissesto idrogeologico. La costituzione di questa banca dati ha lo scopo di evidenziare la presenza di progetti, esecutivi e cantierabili, che siano compatibili con quanto previsto per gli appalti di lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia. Gli Enti interessati – Enti locali, Organismi di ricerca pubblici, Istituzioni universitarie pubbliche, Enti del Servizio sanitario regionale, Gestori di servizio pubblico - possono scaricare la documentazione necessaria, compresa un'utile guida alla compilazione, e predisporsi all'invio dei progetti, che potrà avvenire a partire dal 22 gennaio per concludersi il 16 febbraio prossimo. (Ren)