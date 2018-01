Pompei: domani visita ispettiva di Gallo e Cioffi (M5s) agli scavi

- Domani, alle ore 10, i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo e Andrea Cioffi, faranno visita agli scavi di Pompei per verificare la costruzione di un edificio direzionale per uffici nella pineta demaniale del sito archeologico, al posto delle ex officine Falegnami e Fabbri, demolite di recente per fare posto alla nuova struttura. Alle 12, davanti all’ingresso di piazza Anfiteatro, i portavoce M5S terranno un punto stampa per illustrare gli esiti della visita ispettiva. (Ren)