Campania: Ciarambino (M5s), Regione cerca casa ma è proprietaria di 1200 fabbricati (2)

- "La ricerca di una sede da fittare non trova giustificazione, inoltre, alla luce delle dichiarazioni rese in Commissione trasparenza dal responsabile della Direzione generale delle risorse strumentali", ha aggiunto Ciarambino, spiegando: "Secondo quanto relazionato dal dirigente, con il ripristino di un immobile in piazza Carità di proprietà della Regione e già sede di uffici regionali fino al 2004, si consentirebbe di abbattere del 50% i costi sostenuti per i fitti passivi, consentendo di recuperare in 4-5 anni anche gli investimenti per la ristrutturazione. Una ipotesi inserita nel Documento di economia e finanza regionale, tra le linee programmatiche dell’azione di governo regionale, allo stato disattesa come la quasi totalità degli annunci di questa amministrazione. Suscita un amaro sorriso, infine, il passaggio sulla ricerca in zona servita da mezzi pubblici, tenuto conto della situazione del settore trasporti pubblici figlia di una tempesta perfetta sull’asse De Luca-De Magistris". (Ren)