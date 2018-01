Sisam: Ingv, svelata una sorgente magmatica profonda sotto l'Appennino meridionale

- I terremoti e gli acquiferi dell’Appennino meridionale svelano la presenza di magma in profondità nell’area del Sannio-Matese. A scoprirlo, uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e del Dipartimento di fisica e geologia dell’Università di Perugia. Il lavoro ‘Seismic signature of active intrusions in mountain chains’, pubblicato su Science Advances, impatta sulle conoscenze della struttura, composizione e sismicità delle catene montuose, sui meccanismi di risalita dei magmi e dei gas e su come monitorarli. (segue) (Ren)