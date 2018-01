Caserta: sequestrata area di 3mila mq dove era stata scaricata plastica e pneumatici (2)

- Sono stati sottoposti a sequestro sia l’area di cantiere utilizzata per lo smaltimento che quella di pertinenza del comune di Caserta, per un’estensione di oltre 3mila metri quadrati di suolo, e i rifiuti rinvenuti, quantificabili da una prima stima in oltre 300 metri cubi, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro. I responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere per aver smaltito illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Successivi accertamenti tecnici permetteranno di verificare la reale estensione dei rifiuti presenti nel sottosuolo e la loro eventuale pericolosità per le matrici ambientali. (Ren)