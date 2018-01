Campania: uffici regionali, procedura locazione immobili atto dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla procedura avviata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania per il reperimento di immobili da adibire ad uffici e ad una strumentale polemica sollevata a riguardo, si chiarisce che, essendo intervenute le scadenze naturali dei contratti di locazione degli immobili siti al Centro Direzionale – torri A6 – C3 e C5 – adibiti ad uffici, si è reso necessario avviare la procedura stante il divieto del rinnovo dei contratti di locazione passiva per le Pubbliche amministrazioni. "Si precisa che sia il Consiglio di Stato che la Corte dei Conti più volte si sono espresse in tal senso affermando il diniego del rinnovo tacito imponendo il ricorso alla evidenza pubblica, procedura resasi necessaria atteso che nel patrimonio della Regione e degli Enti pubblici, non esistono strutture idonee ad essere destinate ad uffici. Si precisa ulteriormente che, già a far data dal 2013, questa Direzione generale ha abbattuto i costi per fitti passivi, mediante dismissione di sedi, nella misura del 35%". Lo ha dichiarato il Direttore generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania Silvio Uccello. (Ren)