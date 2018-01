Napoli: Carfagna (Fi), la giunta de Magistris metta in campo svolta o vada a casa

- "Questo è l'ultimo atto senza appello e senza alibi per l'amministrazione de Magistris. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora sta a voi non sprecare questa opportunità e speriamo che non ci facciate pentire dell'azione di responsabilità che abbiamo portato avanti in sede parlamentare. Verificheremo l' affidabilità, la concretezza e le leve su cui poggerà il nuovo piano rimodulato". Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia. "Oggi l' amministrazione de Magistris aderisce formalmente al Salva Comuni: è l' ultima chance, dopo - ha aggiunto Carfagna - c'è solo il dissesto. Noi siamo stati responsabili, abbiamo fatto la nostra parte per salvare la città, non l' amministrazione, che ora deve fare il proprio dovere oppure andare a casa. La comunità è già provata da una gestione approssimativa di un'amministrazione che ha prodotto tante delle difficoltà con cui oggi è costretta a fare i conti. Forza Italia già nel 2016 aveva presentato emendamenti in sede di esame della legge di bilancio, ripresentati nel decreto Sud e anche una mozione per sollecitare l' attenzione del Parlamento, per impegnare il Governo a porre rimedio rispetto alle tante difficoltà in cui tanti enti locali si trovavano". "Quella di Forza Italia è sempre stata una scelta di responsabilità che rivendichiamo e di cui non ci pentiamo perchè va nella direzione di scongiurare gli effetti più drammatici che il dissesto produrrebbe sulla vita della città", ha concluso Carfagna. (Ren)