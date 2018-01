Calcio: Snai, serie A, Insigne del Napoli favorito per assist

- Il rendimento dei calciatori diventa valore statistico e, quindi, materia di scommesse sul tabellone Snai. Per ora, secondo le classifiche della Lega di Serie A, Insigne è il favorito nelle scommesse sugli assist: in quella che comprende gli assist totali, anche quelli non coronati da un gol, è a 2,25, seguito da Candreva a 3,00. Negli assist vincenti, i due sono invece appaiati a quota 4,00, anche se attualmente l'interista ne ha di più (7 a 5). I tiratori più frequenti sono Immobile (44 conclusioni in porta) e Dzeko (42) e sono proprio loro i favoriti Snai, entrambi a 3,00. Seguono Insigne e Icardi a 4,00. Quanto agli uomini che macinano più chilometri, in testa c’è il bolognese Pulgar, che supera i dodici a partita ed è l'attuale favorito a 3,00. Lo segue il laziale Parolo a 3,50, poi arrivano l'udinese Barak (6,50) e Del Pinto, del Benevento (7,50).(Ren)