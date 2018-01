Lavoro: Nappi (Fi), Pd festeggia sconfitta certificata da Istat

- "Spiace vedere che importanti ministri e dirigenti del Pd stiano festeggiando i dati sull'occupazione diffusi dall'Istat. Delle due l'una: o non sono capaci di interpretarli, oppure si sono già fatti prendere la mano dalla propaganda". Cosi' Severino Nappi, responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Forza Italia che ha sottolineato: "Non soltanto l'Italia è il penultimo Paese in Europa quanto a tassi di occupazione e siamo ancora ben al di sotto delle percentuali pre-crisi, del 2008, ma il minimo rimbalzo per il quale gioiscono è legato alle conseguenze deleterie del Jobs Act, che ha drogato il mercato senza creare posti di lavoro 'veri', ha reso i contratti ancora più brevi e, quindi, precari. Stiano tranquilli, gli italiani non si fanno impressionare da una dichiarazione e il 4 marzo sapranno scegliere la serietà e la competenza".(Ren)