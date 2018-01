Protezione civile: previsto forte peggioramento del tempo al centrosud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perturbazione di origine atlantica in transito sull’Italia tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni centro meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. L'avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, specie settori settentrionali in estensione, nel corso della mattinata, a Calabria, specie settori meridionali e alla Puglia, in particolare settori centro meridionali. (segue) (Ren)