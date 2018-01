Bologna: da domani gli stati generali della dieta mediterranea con Napoli protagonista

- Da domani al 28 marzo, il 2018 del parco agroalimentare Fico Eataly World si apre nel segno dell'intenso programma promosso dalla fondazione Fico per l'educazione alimentare e alla sostenibilità, con oltre 40 appuntamenti nei primi 90 giorni dell'anno riuniti in un cartellone curato da un network di riferimento per la cultura agroalimentare e la cura della salute, che comprende Enpab (Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi), Ausl Bologna, Università Suor Benincasa - MedEat Research di Napoli e Last Minute Market, partner di Fico nella realizzazione dei 'Per corsi, Eventi & dialoghi sul cibo' rivolti a cittadini di ogni età. (segue) (Ren)