Rifiuti: Verdi, gogna mediatica per chi non fa la differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che bastardi, quei napoletani che continuano a gettare i rifiuti dovunque meriterebbero di essere definiti con termini ben più offensivi perché, con il loro comportamento, continuano a sporcare la nostra città e a tenere bassa la percentuale di raccolta differenziata, con ripercussioni anche sulla media regionale". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Terra dei fuochi, per il quale "contro questi incivili sarebbe giusto prevedere una sorta di gogna mediatica rendendo pubblici volti e nomi dopo tre infrazioni, così come sta facendo anche il presidente nazionale dell'Anci, il sindaco di Bari, Decaro, che sta pubblicando video di baresi che non rispettano le regole della raccolta differenziata". (segue) (Ren)