Campania: Gallo (M5s), diritto allo studio negato a 17 bambini del Monte Faito

- "Cento persone solo isolate da 3 mesi sul monte Faito, in Campania, dove a causa del maltempo si sono verificati numerosi crolli. Da novembre sono chiuse sia la funicolare che conduce al Faito sia la strada che conduce a Castellammare e Vico Equense, unici punto di accesso alla zona. Ho scritto al Miur per segnalare quest'assurda vicenda, che ha causato il completo isolamento di 100 persone, di decine di famiglie e soprattutto di 17 minorenni che non possono frequentare la scuola". Così, in una nota, il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. (segue) (Ren)