Campania: Ciarambino (M5s), Regione cerca casa ma è proprietaria di 1200 fabbricati

- "Titolare di un patrimonio immobiliare che annovera oltre 1.200 fabbricati, con una spesa sul groppone che supera i dieci milioni di euro l’anno per il fitto di stabili occupati da uffici regionali, con un introito di appena 557mila euro per le strutture di proprietà concesse in locazione, la Regione Campania oggi si è messa addirittura a cercare casa. Un paradosso documentato con tanto di avviso pubblico della Direzione generale per le risorse strumentali. Nella sostanza il governatore De Luca, piuttosto che mettere mano a un piano di razionalizzazione dei fitti passivi, si è messo a cercare una ‘casa’ da 50mila metri quadrati, con tanto di area archivi e autorimessa. Una struttura per la cui locazione si prevedono costi esorbitanti, tenuto conto che è stato chiesto di restringere la ricerca tra via Santa Lucia, via Marina e il Centro direzionale, zone con elevate quotazioni di mercato immobiliare”. Così la consigliera regionale della Campania del M5S Valeria Ciarambino, firmataria di un’interrogazione a risposta scritta sulla vicenda. (segue) (Ren)