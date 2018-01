Napoli: da sabato la II edizione della rassegna musicale dedicata alle giovani generazioni

- Da sabato 13 gennaio, alle ore 21, al Teatro Nuovo di Napoli, verrà ospitata "Il Nuovo Suona Giovane 2018", seconda edizione della rassegna musicale per le giovani generazioni, presentata dal Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora, che nasce per dar corpo ed evidenza a svariati linguaggi musicali del nostro tempo. La manifestazione prevederà quattro appuntamenti serali, tutti nel weekend, a cadenza mensile fino al mese di aprile. Una delle peculiarità di tale rassegna consiste, sin dalla prima edizione, nella pluralità dei codici musicali, spingendosi da differenti ascendenze jazz e world music sino al cantautorato di respiro internazionale. L'intento è creare un ponte tra passato e presente, un legame fra tradizione e avanguardia, lezione del passato e ricerca sperimentale. (segue) (Ren)