Campania: Protezione civile, dalla mezzanotte allerta meteo

- La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. L'allerta è di colore Giallo, per il rischio idrogeologico, ed entrerà in vigore a mezzanotte. In particolare, riguarda le zone 1, 2, 3 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e resterà in essere fino alle 20 di mercoledì. (Ren)