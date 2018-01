Napoli: Borrelli (Verdi), fare chiarezza su raid al Caccioppoli

- "Il Caccioppoli va difeso, come vanno difese tutte le scuole, ma, in questo caso, serve un'attenzione maggiore attenzione come al Cuoco la scuola non molto distante frequentata da Arturo vittima della violenza di una baby gang contro cui, nei giorni successivi, studenti e docenti del liceo scientifico napoletano si sono schierati apertamente". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione cultura, che ha portato la sua solidarietà agli studenti del Caccioppoli che sono scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione per la loro scuola finita nel mirino dei vandali che hanno reso impossibile il regolare svolgimento delle lezioni. "E' necessario che si faccia di tutto per capire se l'ultimo raid sia in qualche modo legato alla vicenda di Arturo e che non sia anche una sorta di ritorsione per la grande manifestazione di piazza a favore di Arturo" ha aggiunto Borrelli per il quale "al di là del caso specifico, contro i continui forti e le vandalizzazioni, bisogna prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di riportare i custodi nelle scuole perché i costi per riparare i danni creati sono, spesso, di gran lunga superiori a quelli che servirebbero per pagare lo stipendio di un custode". (Ren)