Napoli: Taglialatela (FdI), treni metro troppo grandi e inutilizzabili. Chi paga?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo arrivati al paradosso: una linea della metropolitana di Napoli chiusa dal 2013 per lavori di estensione della tratta e che avrebbe dovuto riaprire entro l'anno, rimarrà inagibile perché i nuovi treni sono troppo grandi, addirittura di 12 metri più lunghi rispetto allo spazio ricavato per calarli dall'alto", lo ha detto Marcello Taglialatela, deputato napoletano di Fratelli d'Italia. "L'Anm e l'amministrazione comunale di Napoli - ha spiegato - hanno scoperto, infatti, che treni della lunghezza di 39 metri non riescono ad entrare in uno spazio di 27 metri". "Sembrerebbe una barzelletta - ha sottolineato Taglialatela - ma, purtroppo per i napoletani e per la mobilità sostenibile della nostra città, è la pura e cruda realtà che sancisce, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la totale incompetenza amministrativa di chi governa Napoli. La soluzione per rimediare a questo scempio sarà, quindi, quella di utilizzare treni vecchi addirittura di 30 anni, in attesa di predisporre i lavori per poter modificare i depositi in cui calare i treni, con conseguente aumento vertiginoso dei costi e dei tempi (si stima ci vorranno almeno altri 5 anni). Mi chiedo: chi paga?". "Un vero schiaffo - ha aggiunto il parlamentare - allo sviluppo del trasporto pubblico di Napoli, già ridotto all'osso da de Magistris e dalla sua giunta". "Ho presentato -ha annunciato Taglialatela - nella stessa giornata di oggi una interrogazione parlamentare per accertare le responsabilità, anche in termini contabili, delle aziende e delle amministrazioni coinvolte".(Ren)