Bologna: da domani gli stati generali della dieta mediterranea con Napoli protagonista (2)

- Un programma ricco di incontri, dialoghi, lezioni e seminari per 'alimentare il futuro' con Romano Prodi, Vincenzo Balzani e Livia Pomodoro. Come annuncia il presidente della fondazione Andrea Segrè, "Bologna ospiterà il prossimo 16 novembre i primi Stati generali ‘internazionali’ promossi dal governo italiano sul modello nutrizionale più sano e sostenibile nella storia dell'umanità. L'iniziativa sarà programmata nell'ambito della terza edizione della settimana della 'Cucina italiana nel mondo". "Proprio la dieta mediterranea sarà alla base di uno specifico protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità", ha concluso Segre. (Ren)