Sanità: Beneduce (Fi), carenza vaccino contro tetano. Campania indolente (2)

- "Ricordo a chi ha responsabilità diretta del sistema sanitario regionale, - ha spiegato l'esponente di Forza Italia – che i richiami delle vaccinazioni hanno cadenze specifiche perché siano realmente efficaci e che l'indolenza che da mesi e mesi la fa da padrona nonostante a livello nazionale siano state consentite le importazioni in deroga comporta seri rischi per la salute dei cittadini campani". "Per questo sarà interessante capire se la Regione abbia o meno monitorato l'andamento delle somministrazioni nel primo e nel secondo semestre 2017, quale sia lo stato delle scorte presso le Asl e le farmacie campane al 31 dicembre e, pertanto, quali azioni si intendono mettere in campo per garantire un servizio che non sia da terzo mondo", ha concluso Beneduce. (Ren)