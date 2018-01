Napoli: sequestrati area e box abusivi in via Vecchia Miano

- Con l'ausilio di personale della Asl Napoli 1 gli agenti della U.O. Secondigliano della Polizia Municipale di Napoli, diretti dal Cap. Antonio Maini, sono intervenuti in Via Comunale Vecchia Miano in un'area già oggetto di denuncia per la realizzazione di alcuni box abusivi. Durante il sopralluogo gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno riscontrato la presenza di quattro cani all'interno di due dei tre box realizzati nell'area. Gli animali erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie e in stato di stress e sofferenza dovuta alla detenzione forzata in box angusti. Inoltre sia i box che l'area limitrofa erano in pessime condizioni igienico-sanitarie e dotate di impianto elettrico di dubbia provenienza e non a norma di legge per il quale si provvederà a valutarne efficienza e regolarità con personale dell'Enel. Al fine di impedire il perpetrarsi del reato, quale il ricovero di altri cani, si disponeva il sequestro preventivo dei manufatti e dell'area posteriore ad essi nonché dei cani risultati esseri dotati di proprietario. I cani venivano affidati su direttiva del personale sanitario intervenuto al canile convenzionato mentre i box venivano affidati in custodia giudiziaria ad una dei proprietari e si provvedeva al deferimento all'Autorità Giudiziaria per il maltrattamento dei cani e per l'area utilizzata come discarica abusiva di rifiuti. (Ren)