Napoli: Giugliano Città Natale chiude con due appuntamenti per l’Epifania (3)

- empre il giorno dell’Epifania, va ricordato che in via Sant’Anna a partire dalle ore 18, c’è il Presepe vivente, una rappresentazione scenica in costume, con allestimenti scenografici e la partecipazione di circa 100 figuranti, organizzata dall’associazione Freeland, in collaborazione con la parrocchia di Sant'Anna e le suore di San Giovanna Antida. Tra le altre iniziative in programma a Giugliano, oggi, 5 gennaio, alle ore 19.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Anna c’è il “Concerto dell’epifania” dell’Accademia Musicale Lilarium, diretta dal maestro Raimondo Gargiulo, mentre in piazza Matteotti, a partire dalle ore 18, si terrà lo spettacolo “Cenerentola sui pattini” esibizione danzante sulla pista di ghiaccio di Giugliano ice skating. (Ren)