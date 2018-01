Campania: A. Cesaro (Fi), conferito mandato a legali per tutelare la mia reputazione da dichiarazioni De Luca

- "Ho letto con sconcerto le gravissime affermazioni che il presidente della Regione Campania ha fatto nei miei confronti. Ho già conferito mandato ai miei legali per agire in tutte le sedi giudiziarie più opportune al fine di tutelare la mia reputazione". Così, rinviando alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca sullo scandalo delle auto blu, il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale della Campania, Armando Cesaro, per il quale "i presunti chiarimenti di De Luca sullo scandalo delle auto blu sono a dir poco farneticanti tant'è che a tutt'oggi non c'è ancora nessun atto di revoca di quel provvedimento". "Personalmente – ha aggiunto Cesaro – io posso affermare di non conoscere personalmente il dottor Maiello, ma De Luca può affermare di non conoscerlo, di avere cioè un dirigente a sua insaputa?". "Va da sé che quelle risorse, in quel capitolo di spesa, non le mettono i dirigenti ma chi scrive il Bilancio e governa la Campania", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)