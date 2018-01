Appalti sanità: Nappi (Fi), l'Anac censura ma De Luca si gira dall'altra parte

- "La gestione di De Luca della sanità campana è davvero inquietante. In pochi giorni, dapprima l'Anac di Cantone ha contestato la legittimità dell'appalto del servizio di pulizie dell'Ospedale Cardarelli di Napoli (oltre 50 milioni di euro), arrivando a trasmettere direttamente gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, dopo aver censurato con inaudita durezza le dichiarazioni rilasciate dinanzi alla Commissione Trasparenza del Consiglio Regionale da parte dal direttore generale del Cardarelli, peraltro già indagato per altre vicende. Ora, il Tar ha annullato un'altra gara d'appalto da quasi 50 milioni di euro, stavolta sui servizi di pulizie e noleggio della biancheria dell'Ospedale Ruggì di Salerno, perchè è stata arbitrariamente esclusa la società che aveva diritto di vincerla. Ebbene, De Luca - nella triplice veste di Presidente della Giunta, assessore e Commissario alla sanità - si sta guardando bene dal fare il suo dovere di intervenire per rimuovere le diffuse illegalità denunciate dai magistrati. Perché? Che interessi ci sono in ballo?". Così Severino Nappi, responsabile nazionale Forza Italia Politiche per il Sud e vice coordinatore regionale Forza Italia Campania. (Ren)