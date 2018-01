Politica: Tofalo (M5s), cerchiamo le migliori teste anche in provincia di Salerno

- "Il Movimento 5 stelle sta cercando le migliori teste anche in provincia di Salerno. È di poche ore fa l’appello del nostro candidato presidente del Consiglio Luigi Di Maio, appello che condivido qui invitandovi a mettervi a disposizione anche in provincia di Salerno". Così in un post su Facebook il deputato del M5S Angelo Tofalo. "Siamo in un momento importante della campagna - ha aggiunto - perché stiamo per selezionare i collegi plurinominali con le parlamentarie e ci stiamo preparando a individuare i candidati degli uninominali. È molto importante perché questa è una legge elettorale che praticamente crea due campagne elettorali: c’è quella dei listini bloccati dove i partiti vogliono mettere i loro uomini, mentre noi li selezioneremo con un metodo democratico; e poi c’è quella degli uninominali, che è territoriale, dove ogni candidato con un voto in più si prende il collegio uninominale e vince". (segue) (Ren)