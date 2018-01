Napoli: giovedì al'Elicantropo in scena "What do you want?" di Stefano Scognamiglio

Roma, 08 gen 13:35 - (Agenzia Nova) - Debutterà al Teatro Elicantropo di Napoli, giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 21.00, con repliche fino a domenica 14, lo spettacolo "What do you want?", scritto e diretto da Stefano Scognamiglio, che vedrà interpreti Florence Omorogeva, Becky Collins, Jennifer Omigie, Tessy Akiado Igiba, Osman Nuhu, Israel Emovon, Ibrahim Diallo, Wadud Husseini. Otto attori in scena, quattro uomini, appartenenti al Servizio protezione richiedenti asilo rifugiati, e quattro donne, tutti provenienti dall'Africa occidentale, per una commedia dolce e amara che racconta frammenti di vita vissuta e sognata. Il testo è stato scritto nel corso di un laboratorio teatrale presso il centro sociale Ex Canapificio di Caserta, ed è stato cucito su ciascun interprete, tramato di 'pidgin english' con incursioni di 'benin' e 'esan' nigeriani, 'twi ghanese e 'walof' senegalese. (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Debutterà al Teatro Elicantropo di Napoli, giovedì 11 gennaio 2018 alle ore 21.00, con repliche fino a domenica 14, lo spettacolo "What do you want?", scritto e diretto da Stefano Scognamiglio, che vedrà interpreti Florence Omorogeva, Becky Collins, Jennifer Omigie, Tessy Akiado Igiba, Osman Nuhu, Israel Emovon, Ibrahim Diallo, Wadud Husseini. Otto attori in scena, quattro uomini, appartenenti al Servizio protezione richiedenti asilo rifugiati, e quattro donne, tutti provenienti dall'Africa occidentale, per una commedia dolce e amara che racconta frammenti di vita vissuta e sognata. Il testo è stato scritto nel corso di un laboratorio teatrale presso il centro sociale Ex Canapificio di Caserta, ed è stato cucito su ciascun interprete, tramato di 'pidgin english' con incursioni di 'benin' e 'esan' nigeriani, 'twi ghanese e 'walof' senegalese. (segue) (Ren)