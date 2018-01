Napoli: giovedì al'Elicantropo in scena "What do you want?" di Stefano Scognamiglio (2)

- "La scrittura scenica che avevo in mente - ha spiegato il regista - si è sviluppata, volta per volta. Con loro il risultato è un lavoro non tradizionale, giacchè non esiste una trama definita, piuttosto si procede per immagini e suggestioni, per frammenti di vita vissuta e di vita un po' sognata. Nonostante l'assenza di un nucleo narrativo definitivo, c'è un piano di immanenza emotivo comune, che scaturisce dai singoli racconti di ognuno di loro". Poco spazio, dunque, alla narrazione tradizionale in What do you want?, a vantaggio della storia dei protagonisti. L'esperienza personale viene mescolata con quella altrui e distillata per la scena, nei gesti, nei suoni. (Ren)