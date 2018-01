Politica: Borrelli (Verdi), Salvini raggiunge il fondo del barile affidando a Nespoli la preparazione delle liste

- "Sapevamo e avevamo denunciato più volte che Salvini fosse disposto a imbarcare di tutto e di più pur di prendere qualche voto in Campania, come dimostra il caso del sindaco di Torre del Greco, Borriello, vero recordman di cambi di casacca, ma se è vero che ha affidato la preparazione delle liste all'ex senatore Nespoli, sotto processo per vari reati e destinatario di una condanna in primo grado per bancarotta fraudolenta, avrebbe davvero raggiunto il fondo del barile". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "Salvini sta portando nella Lega i trombati di Forza Italia e di altri partiti di Destra con la speranza di far dimenticare ai napoletani e a tutti i meridionali le continue offese dei leghisti verso il Sud e i meridionali". "Al di là delle offese, a testimoniare quanto la Lega abbia sempre agito per danneggiare il Sud, ci sono i tanti provvedimenti approvati dai leghisti quando erano al Governo a cominciare dall'assurdo criterio per la distribuzione dei fondi per la sanità che premia le Regioni del Nord a svantaggio di quelle meridionali", ha aggiunto Borrelli, per il quale "basterebbe rileggere quante leggi contro Napoli e la Campania hanno promosso e votato i leghisti per respingere al mittente le proposte di Salvini e dei suoi compagni di ventura". (Ren)