Napoli: domani la prima edizione del premio "Loro di Ischia"

- Domani, alle ore 11, presso il Palazzo reale di Ischia, si terrà la prima edizione del premio "Loro di Ischia", promosso dal comune di Ischia per valorizzare le eccellenze dell'isola verde. Sei i premiati e tre le menzioni speciali da assegnare a tre giovani che, con il loro lavoro, hanno portato in alto il nome di Ischia nel mondo. Uno dei premi sarà consegnato da Coldiretti che, insieme a Campagna amica, allestirà una degustazione di prodotti tipici ischitani per gli ospiti e la stampa. "Prodotti su cui - ha spiegato Coldiretti Napoli - è necessario un forte valore di recupero e valorizzazione, a fronte della crescente richiesta di autenticità da parte dei visitatori, provenienti da tutto il mondo, e del valore di tutela ambientale connesso alla produzione agricola". (segue) (Ren)