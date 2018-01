Maltempo: in arrivo neve al Nord e da metà settimana fenomeni intensi in Campania e Lazio

- Una intensa perturbazione è in arrivo dalla Spagna e porterà maltempo prima al Nord con piogge anche intense e temporali forti, mentre al Centro Sud il peggioramento è previsto a metà settimana. In Campania e nel Lazio non si escludono fenomeni intensi. Colpito con forti piogge Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale con picchi fino a oltre 250-300mm sui settori piemontesi. Entro la giornata di martedì il maltempo si estenderà anche sul Nordest e in particolare su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono attesi disagi da Sestriere a Cervinia, dove al suolo si potranno superare i 3 metri di accumulo. Neve anche sulle Alpi centro-orientali entro martedì, mediamente anche qui in genere dai 1400-1700m di quota, in calo a fine evento. Attenzione al pericolo valanghe, particolarmente elevato nei prossimi giorni. In settimana la perturbazione attraverserà anche il Centrosud portando piogge e temporali sparsi, soprattutto sui versanti tirrenici. Le temperature saranno in graduale calo con lo spegnimenti dei venti di scirocco.(Ren)