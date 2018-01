Campania: Di Scala (Fi), le api di Salerno hanno più chance

- "Confermato: le api, se sono di Salerno, hanno più chance. Dopo la nostra denuncia sul bando che ha attribuito 26mila euro alla sola associazione degli apicoltori salernitani, qualcosa si è mosso... ma non troppo. Arrivano infatti i fondi per quella casertana, ma per soli 21mila euro". Lo ha reso noto la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando agli esiti del bando di gara decretato il 29 settembre 2017 per il finanziamento di attività già realizzate da associazioni di apicoltori. "Così - ha aggiunto la consigliera Di Scala - dei circa 80mila euro messi a bando dalla Regione a settembre scorso restano le briciole, poco più di 30mila da dividere tra le associazioni di settore di Napoli, Avellino e Benevento". "Non per sollevare un vespaio – ha ironizzato l'esponente di Forza Italia - ma ancora una volta Salerno caput mundi". "Quanto alle altre province campane... chi tardi arriva male alloggia", ha concluso Di Scala.(Ren)