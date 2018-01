Napoli: nasce l'Osservatorio internazionale per l'economia del mare (2)

- L’esperienza di ogni partecipante all’iniziativa consente di affrontare una questione primaria nello sviluppo dell’economia mondiale in maniera completa ed eterogenea. Le opportunità del settore onshore ed offshore sono innumerevoli: dal sapiente utilizzo delle energie naturali, alla riqualificazione di professionalità tradizionalmente legate al lavoro 'a terra' e che possono trovare in ambito offshore nuova collocazione, dallo sviluppo di tematiche legate a R&S alla realizzazione di iniziative volte a generare nuova economia per i territori. L’Osservatorio avrà sede da gennaio 2018 presso il nuovo complesso "Polo Flegreo" di Pozzuoli, a Napoli. Il suo comitato promotore ha avviato un protocollo aperto a tutte le imprese, associazioni, enti di ricerca ed Università che vorranno partecipare a questa nuova forma condivisa di generazione di economia ed occupazione attraverso l’ottica di sistema e l’analisi di dati e mercati. (Ren)