Napoli: Costa (Pd) a Pini (Lega), vieni da noi per un bel giro in città

- Massimo Costa, il segretario del partito democratico metropolitano di Napoli, attraverso un post su facebook, ha invitato l' onorevole Gianluca Pini, il parlamentare che commentando la partita di Coppa Italia di martedì ha innescato un accesissimo dibattito, a godere delle bellezze del capoluogo partenopeo: "Caro on. Gianluca Pini - si legge nel post di Costa - Napoli non è 'estero', ma gioia e sacrificio. Napoli è quelle donne e quegli uomini che ogni giorno costruiscono una società più giusta e legale. Napoli è passione per lo sport, luogo di cultura internazionale, eccellenza nell'arte e nella gastronomia. Se vuoi, il Pd Napoli ti aspetta per un giro in città e per un buon caffè". "Sono certo - ha concluso Costa - che mi permetterai di estendere l'invito anche a Luca Lotti (Ministro per lo Sport), Giovanni Malagò (presidente Coni) e Carlo Tavecchio (commissario Lega Serie A Tim)". (Ren)