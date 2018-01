Campania: Verdi, alleati di Salvini evidenziano le parole razziste contro il Sud (2)

- "Se Salvini candiderà Pini alle prossime elezioni politiche confermerà, ancora una volta, che i leghisti continuano a odiare il Sud e che i voti che prenderanno nel Mezzogiorno saranno usati per poter sostenere altre politiche contro i meridionali come le tante portate avanti negli anni in cui erano al governo con Forza Italia", ha aggiunto Borrelli, per il quale "i napoletani e tutti i meridionali non devono cadere nella trappola tesa da Salvini e da qualche riciclato di centrodestra che stanno provando a raggranellare qualche voto al Sud puntando sul razzismo verso gli immigrati, anche perché, una volta ottenuti i voti, i meridionali torneranno a essere i primi obiettivi delle invettive dei leghisti". (Ren)