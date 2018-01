Napoli: Giugliano Città Natale chiude con due appuntamenti per l’Epifania

- Tutto pronto per il gran finale di “Giugliano Città Natale - Premio G. B. Basile”, che festeggia la festività dell’Epifania con due appuntamenti da non perdere. Si parte alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di San Pio X, con lo spettacolo teatrale “Razzullo e Sarchiapone-La cantata dei pastori”, che vede tra i protagonisti Giovanni Mauriello, storica voce della Nuova Compagnai di Canto Popolare, e Benedetto Casillo, le musiche sono di Carlo Faiello, la regia di Massimo Andrei. Una cantata dei pastori originale e divertente, dove la recitazione va a braccetto con l’interpretazione musicale, che prima di fare tappa a Giugliano, nei giorni di Natale, è stata di scena a Ravello nel celebre Auditorium registrando il sold out. (segue) (Ren)