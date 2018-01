Napoli: de Magistris, turismo record durante le feste. Cultura arma vincente

- In un post su facebook pubblicato questa mattina, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha affermato: "In questi giorni stiamo lavorando anche per migliorare la macchina amministrativa per ottenere, da subito, risultati migliori per i servizi della nostra città. Uniti, in una grande squadra. Per vincere tutte le sfide". "Voglio, però, sottolineare - ha aggiunto - che, nell'ultimo mese a Napoli, abbiamo battuto i nostri record per presenze turistiche ed offerte culturali. Un fiume di milioni di persone. La cultura è l'arma vincente. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato senza precedenti nella storia della nostra città. Sono record entusiasmanti se riflettiamo che sono stati raggiunti con pochissimi mezzi economici. Quindi, siamo solo all'inizio. Le migliaia di persone venute da fuori con cui mi sono intrattenuto a parlare in questo mese sono rimaste entusiaste di Napoli e dei napoletani, con tutti i problemi che conosciamo. Colpiti dalla bellezza complessiva della nostra città, dal rapporto qualità/prezzo, dall'ospitalità, dall'umanità, dalla stessa solarità della nostra comunità". "La nostra Napoli è ricca di energia. Non ci culliamo per nulla su questo successo della città, merito del nostro popolo, ma è solo maggiore responsabilità che pesa sulle nostre spalle e della comunità napoletana, per fare sempre meglio. Sono i sentimenti la forza dei nostri tempi. Solidarietà invece che rancore. Prendiamoci, quindi, tutti cura con amore della nostra terra", ha concluso.(Ren)