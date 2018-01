Politica: Tofalo (M5s), cerchiamo le migliori teste anche in provincia di Salerno (2)

- "Nei prossimi giorni - ha proseguito Tofalo - saremo impegnati a presentare i candidati dei collegi uninominali che saranno quelli che insieme ai candidati delle liste del Movimento 5 Stelle comporranno il nuovo gruppo parlamentare della XVIII legislatura. È piacevole constatare che stiamo avendo un sacco di disponibilità sui territori da parte di persone del mondo universitario, del mondo industriale, delle imprese, del mondo delle associazioni, giovani laureati, medici, professionisti, persone che sul territorio hanno condotto delle battaglie importanti per l’ambiente, per la sanità, per la salute. Tutte queste persone ci onorano con la loro disponibilità e si giocheranno la loro partita nel collegio uninominale e sarà anche grazie a loro che vinceremo le elezioni politiche e andremo al governo. Le persone oneste, le migliori energie del Paese, quelli che hanno tanto da dare e che hanno già dato tanto all’Italia si facciano avanti, ora è il momento, in tutta la penisola come in tutta la provincia di Salerno". "Il Movimento 5 Stelle è una forza politica inclusiva, non esclusiva, chi vuole provare a cambiare le cose partecipando ha un’unica forza politica a cui fare riferimento, perché è l’unica che permette una democratica selezione delle proprie liste e non la cooptazione delle segreterie di partito", ha concluso. (Ren)