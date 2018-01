Caserta: perquisizioni all'ex responsabile ufficio condoni del comune di Maddaloni

- Nel corso della mattinata odierna, i carabinieri della Stazione di Maddaloni, nel casertano, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presso l’abitazione di Michelle Della Peruta, ex responsabile dell’Ufficio condoni del comune di Maddaloni, e presso il domicilio di Michele Pietropaolo, geometra, ritenuti responsabili di induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa aggravata. Dal 5 dicembre scorso, Della Peruta è sottoposto a misura cautelare in carcere, mentre per Pietropaolo è stato emesso divieto di dimora nella provincia di Caserta. Contestualmente i militari dell’Arma hanno provveduto all’acquisizione, presso l’Ufficio tecnico del comune di Maddaloni, di diversi fascicoli relativi alle richieste di condono edilizio per edifici privati presenti nel comune. (Ren)